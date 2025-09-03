Глава Татарстана – игрокам «Ак Барса»: «Вы должны биться до конца. Для вас созданы все условия. Надеемся, все сложится и будет хорошая командная игра»

Глава Татарстана встретился с игроками и тренерами «Ак Барса».

3 сентября раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками клуба.

«У нас есть добрая традиция – встречаться перед началом сезона. Прошлый сезон оказался не таким, каким мы хотели, но команда показала достойный и зрелищный хоккей. Сейчас нужно двигаться вперед и жить будущим, впереди новый сезон.

В команде произошли точечные изменения, уверен, они усилили наш состав. Второй сезон командой руководит уважаемый Анвар Рафаилович [Гатиятулин ]. Хочу заверить: и я, и Наиль Ульфатович [Маганов ] полностью доверяем главному тренеру. Мы будем вместе двигаться вперед.

Успехи команды – кропотливая работа тренерского штаба, игроков, персонала и руководства клуба. Спонсор у вас очень надежный и достойный. Считаю, что для вас созданы все условия. Надеемся, что все сложится и будет хорошая командная игра. Самое главное: вы должны биться до конца.

Вы опираетесь на ваши семьи, на друзей, болельщиков. Татарстанцы считают ваши победы своими победами. Поэтому, если что-то не получилось, значит, это наша общая неудача.

Желаю вам захватывающей игры, ярких моментов и блестящих побед. Вы наша любимая команда, мы вместе с вами», – сказал Рустам Минниханов .