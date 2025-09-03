Вайсфельд о межсезонье: «Меня удивила готовность ЦСКА. Ощущение, что у них уже середина сезона. Если им удастся сохранить такой темп в чемпионате, получится очень серьезная команда»
Леонид Вайсфельд оценил готовность ЦСКА к сезону-2025/26.
«Межсезонье получилось коротким, поэтому бессмысленно делать выводы. Но меня удивила готовность ЦСКА. Такое ощущение, что у них уже середина сезона. Именно так они выглядели на Кубке мэра.
Если им удастся сохранить такой же темп в сезоне, то у них получится очень серьезная команда. Я думал, что им понадобится больше времени на адаптацию к требованиям нового тренерского штаба. Но она прошла достаточно быстро», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
