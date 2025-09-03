Действующий чемпион КХЛ ни разу за 15 лет не защищал титул в статусе фаворита сезона у букмекеров

5 сентября стартует новый сезон КХЛ.

Главным фаворитом Кубка Гагарина с коэффициентом 6.00 котируется «Локомотив».

За последние 15 лет ярославцы – лишь третий действующий чемпион, стартующий фаворитом КХЛ у букмекеров. Ранее в такой позиции оказывались только СКА и ЦСКА – по два раза.

Все четыре защиты титула в статусе фаворита сезона у букмекеров оказались неудачными.