  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Действующий чемпион КХЛ ни разу за 15 лет не защищал титул в статусе фаворита сезона у букмекеров
5

Действующий чемпион КХЛ ни разу за 15 лет не защищал титул в статусе фаворита сезона у букмекеров

5 сентября стартует новый сезон КХЛ.

Главным фаворитом Кубка Гагарина с коэффициентом 6.00 котируется «Локомотив».

За последние 15 лет ярославцы – лишь третий действующий чемпион, стартующий фаворитом КХЛ у букмекеров. Ранее в такой позиции оказывались только СКА и ЦСКА – по два раза.

Все четыре защиты титула в статусе фаворита сезона у букмекеров оказались неудачными.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на хоккей
logoЛокомотив
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoЦСКА
logoКХЛ
logoСКА
logoКубок Гагарина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Существует очень высокий риск ухода игроков в нелегальный сектор». Ратмир Ронами о регулировании беттинг-индустрии
1вчера, 14:59
Вице-президент «Лиги Ставок» о букмекерском рынке: «Темпы роста в следующем году будут ниже, чем в этом. В 2027-м – еще ниже»
вчера, 14:32
Воробьев – самый вероятный автор гола в матче Россия – Иордания. Он еще не забивал за сборную
вчера, 13:24
«Фонбет» и «Металлург» продлили соглашение о партнерстве до 2028 года
вчера, 12:18
ЕЦУПИС объявил о ребрендинге. Оператор российских БК полностью поменяет логотипы, фирменные цвета, шрифты и оформление сервисов
вчера, 12:00
«Ливерпуль» забил 86 голов в прошлом сезоне АПЛ – с отрывом лучший показатель в лиге. 3.50 – снова забьет больше всех в чемпионате
11вчера, 10:50
BetBoom о штрафах за рекламу на запрещенных сайтах: «Мы отслеживаем свою рекламу в иностранных социальных сетях»
вчера, 10:03
«Астон Вилла» – фаворит Лиги Европы у букмекеров. «Бетис» и «Рома» – в топ-5
6вчера, 09:25
9+ голов и 4+ ассиста – ожидания букмекеров от Варди в дебютном сезоне в Серии А
вчера, 08:47
ЦУПИС о цифровом рубле: «Для игроков ничего не изменится – появится еще один кошелек. В приложениях банков и платежных сервисах будет дополнительная кнопка»
вчера, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
В Иркутске состоится турнир по кулачным боям Prime FL
вчера, 12:37Промо
Финал 3 сезона Кубка Лиги Ставок по гольфу состоится в Пестово
вчера, 10:35Промо
300 000 фрибетов и игровые джерси к BetBoom Матчу Сборной
вчера, 08:22Промо
Итоги группового этапа турнира Лига Ставок Теннисный Клуб
2 сентября, 13:30Промо
Рублев выиграл 9 из 11 последних матчей, оба поражения – от игроков из топ-5. 1.73 – победит Оже-Альяссима и выйдет в 1/4 финала US Open
1 сентября, 14:40
Бублик не проиграл ни одного гейма на своей подаче на US Open. 1.75 – Синнер сделает максимум 4 брейка
11 сентября, 08:39
«Барса» привычно шикарна: уложили «Мальорку», додавили крепкий «Леванте». Боков о матче «Райо» – «Барселона»
31 августа, 16:12
«Киву – загадка, несмотря на полсезона в «Парме» и несколько матчей в «Интере». Клещенок сделал прогноз на матч
31 августа, 15:50
«Арсенал» идеально проводит матчи с конкурентами по топ-6 в рамках АПЛ». Палагин о матче «Ливерпуль» – «Арсенал»
31 августа, 13:45
«Страсбур» способен сушить, хорош в разных режимах, поэтому может воспользоваться атакующим настроем «Монако» и ловить в быстрых выпадах». Денисов сделал прогноз на матч
31 августа, 13:05