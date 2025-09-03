  • Спортс
Жарков о Радулове: «Мы грызлись на тренировках, сейчас он спокойнее. У него высокий уровень, и от других он требует этого. У Маккиннона тоже есть требования к партнерам по питанию, состоянию, восстановлению»

Владимир Жарков высказался о требованиях Александра Радулова к партнерам.

– Вы играли вместе с Александром Радуловым и играли против него. Неслучайно он стал MVP плей-офф?

– Он реально очень сильный игрок, у него мало слабых сторон. Не зря он играл в НХЛ, в ЦСКА, а в Уфе набирал рекордное количество очков. Радулов просто в порядке.

Кто-то говорит про возраст, но ведь Кори Перри до сих играет в НХЛ. И сколько играл Джо Торнтон. Все зависит от совокупности факторов – от профессионализма, судьбы.

– Говорят, что с Радуловым непросто играть в одной команде из-за его эмоциональности и высоких требований к партнерам.

– Сейчас он чуть поспокойнее стал. Я не скажу, что играл вместе с ним в пик его эмоциональности, но мы грызлись на тренировках с ним, хотя были в разных звеньях. Это нормально, когда человек находится на высоком уровне и от других требует этого.

Возьмем Нэтана Маккиннона, у которого есть требования к партнерам и по питанию, и по физическому состоянию, и по восстановлению.

Я сам тоже эмоциональный человек: кортизол вырабатывается, и его надо выплеснуть. Мне и врачи говорили, что так лучше будет.

– Но говорят, что Радулов – отходчивый.

– Да, на тренировках мы можем закуситься, чуть ли не подраться – нас уже растаскивают. Я уйду, не буду разговаривать, а он придет: «Ну ладно, Жарок, ну хорош! Ты знаешь меня». То есть ему хватает 5-10 минут, и уже пламя спадает, – сказал нападающий «Трактора» Владимир Жарков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
