Захаркин об Овечкине: «Амбассадор хоккея в России и США. Сейчас не так много звезд, вокруг которых можно строить пиар-акции»

Игорь Захаркин назвал Александра Овечкина амбассадором хоккея.

– Насколько важно, что вырос такой личный бренд как Александр Овечкин, который привлекает внимание тех, кто хоккеем раньше даже не интересовался?

– Я думаю, все равно хоккей – это очень большой бизнес. И как раз задача средств масс-медиа, как и хоккейных федераций – в пропаганде вида спорта. И должны быть какие-то амбассадоры, лица, представляющие этот спорт. Вот в США это – Александр Овечкин . Как и в России, конечно.

Вижу, что в НХЛ сейчас ищут молодые лица, пытаясь раскрутить того же Коннора Бедарда . Но пока это не очень получается.

– Зато хорошо раскручен Коннор Макдэвид.

– Ну, это совсем другой уровень. Громадная величина! Но вообще мы видим, что в мире сейчас не так много хоккейных звезд, вокруг которых можно строить пиар-акции, – сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин .

Захаркин об Овечкине в 4-м звене на ЧМ-2007: «Места в топ-6 были заняты. Тогда он впервые играл на вбрасывании – опыт хороший, но у нас не все получилось»