Ротенберг об Овечкине: «Феномен! Может забить 50 голов в следующем сезоне, уверен. Его рекорд в НХЛ дал огромный импульс развитию нашего хоккея»

Роман Ротенберг высказался о заслугах и способностях Александра Овечкина.

– Вы играли с Александром Овечкиным летом. Звали его в «Динамо»?

– Конечно, будем только рады, когда Саша вернется. Он находится в сумасшедшей форме – видел, как бросает по девяткам и тренируется. Знаю много игроков, но точно могу сказать, что Саша – самый трудолюбивый.

Овечкин может забить 50 голов в следующем сезоне – и я в этом не сомневаюсь. Дай бог, чтобы не было травм, а дальше время покажет.

Еще раз хочу его поблагодарить за то, что Саша делает для нашего хоккея – снайперский рекорд НХЛ дал огромный импульс развитию. Мы не понимаем до конца, что наши дети и внуки будут вспоминать это достижение. Благодаря нему дети станут играть в хоккей.

– Вы видите Овечкина в роли тренера?

– Этот вопрос надо задавать Саше – как видит свою работу в дальнейшем. Еще раз хочу сказать, что сейчас он находится в сумасшедшей форме и может забить больше голов, чем в прошлом сезоне.

Саша очень мотивирован, этот человек способен всех удивить. Этому нет логичного объяснения: я разговаривал с канадцами, и они говорят, что скорость у Овечкина в 20 лет была выше, но при этом он забрасывает еще больше. Это феномен! Если захочет, то сможет играть еще много лет.

– Следующий сезон у него последний по контракту с «Вашингтоном».

– Это вопрос Саше, и я не хочу за него говорить. Повторю, что форвард в сумасшедшей форме и еще всех удивит своей результативностью, забить 50 голов – я в этом уверен, – сказал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо».