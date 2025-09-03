Ротенберг о новом контракте Комтуа с «Динамо»: «Всегда говорил, что он один из лучших в КХЛ»
Роман Ротенберг назвал Максима Комтуа одним из лучших легионеров в КХЛ.
– «Динамо» продлило и соглашение с Максимом Комтуа. Это лучший легионер КХЛ на данный момент?
– Игра покажет, но я всегда говорил, что один из лучших. Хоккей – командный вид спорта, есть другие сильные ребята.
Считаю, что менеджеры и тренеры провели очень хорошую работу, – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
