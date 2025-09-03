Ротенберг о приходе в «Динамо»: «В детстве в Ленинграде отец взял меня в борцовский зал – «Динамо». Оно всегда было близко к нашей семье. Мы ценили этот клуб и могли заниматься дзюдо»

Роман Ротенберг высказался о своем приходе в структуру московского «Динамо».

После ухода из СКА первый вице-президент ФХР стал членом совета директоров бело-голубых.

– Как появился вариант с переходом в структуру московского «Динамо»?

– Очень благодарен, что есть возможность работать здесь. В детстве, когда отец взял меня в борцовский зал, то он назывался «Динамо». Это ленинградское «Динамо», поэтому оно всегда было близко к нашей семье. Мы ценили этот клуб и в тот момент могли заниматься дзюдо.

Очень рад и благодарен болельщикам за то, что меня так приняли в семью «Динамо ». От всего сердца выражаю признательность фанатам, которые пригласили меня на благотворительный матч, – сказал Ротенберг .