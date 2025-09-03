  • Спортс
  Ротенберг о Гусеве: «Хорошо, что остался в «Динамо». Мы давно знакомы, нам удалось вернуть его из «Югры», где его списали. Мы помогли ему вернуться в сборную, он стал олимпийским чемпионом»
Ротенберг о Гусеве: «Хорошо, что остался в «Динамо». Мы давно знакомы, нам удалось вернуть его из «Югры», где его списали. Мы помогли ему вернуться в сборную, он стал олимпийским чемпионом»

Роман Ротенберг рад, что Никита Гусев продлил контракт с «Динамо».

– Удивились, что Никита Гусев находился в «Динамо» на пробном контракте?

– Мы с Никитой хорошо общаемся и дружим. Разговаривал с ним, но больше о детях, а не о контрактных вопросах. Сказал ему, что у нас развивается детский хоккей и, если он решит отдать сына в наш вид спорта, можем помочь ему в развитии.

Хорошо, что Никита остался в «Динамо». Вижу, что он выглядит лучше и лучше, у него открывается второе дыхание. Мы всегда рядом и готовы помочь. Особенно когда это касается детей.

– У вас был разговор перед подписанием контракта?

– Да, мы долго общались, но, как уже сказал, больше обсуждали детей и развитие хоккея. С Никитой знакомы очень давно, благодарен судьбе, что нам удалось вернуть его в большой хоккей из «Югры».

Там его списали, а мы помогли вновь попасть в сборную России. Гусев стал олимпийским чемпионом. В жизни бывают разные ситуации, но, считаю, все, что ни происходит, все к лучшему. Переход в «Динамо» пошел на пользу Никите.

Я всегда говорю честно и прямо. То, что мы тогда обсудили, помогло. Сейчас мы общаемся о будущем и о детях, – сказал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
