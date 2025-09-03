  • Спортс
  Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Мы совершенно спокойны, соглашение будет подписано. Коннор 10 лет является частью «Ойлерс», ему здесь комфортно»
Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Мы совершенно спокойны, соглашение будет подписано. Коннор 10 лет является частью «Ойлерс», ему здесь комфортно»

Гендиректор «Эдмонтона» уверен, что Коннор Макдэвид продлит контракт с клубом.

«Я понимаю, что сейчас много разговоров о том, почему Коннор все еще не подписал соглашение и в чем причина задержки. Но я, генеральный менеджер Стэн Боумэн, владелец Дэрил Кац и остальное руководство так не считаем – мы совершенно спокойны. 

Коннор уже 10 лет является частью «Ойлерс». Он отыграл много сезонов в Эдмонтоне, живет здесь и не раз открыто заявлял о своем стремлении одерживать победы [с клубом]. Именно это и определяет его решения.

Большинство вариантов по сроку контракта остаются на столе, и мы уверены, что договоренность будет достигнута. До старта сезона еще пять недель.

Конечно, мы хотели бы закрыть вопрос сейчас, до начала тренировочного лагеря, но уверены, что контракт будет подписан. В этом я абсолютно спокоен.

Когда я занял этот пост, сказал: наша задача – построить команду, которая будет сражаться за Кубок. Мы два года подряд находились рядом, но пока не довели дело до конца. Последние два сезона «Ойлерс» были очень сильны, и мы снова будем конкурентоспособны.

Коннору комфортно в Эдмонтоне, в клубе и среди людей, которые управляют командой. Мы спокойны. Иногда процесс не такой прямолинейный, как хотелось бы со стороны.

Коннору просто нужно время, чтобы понять, какой именно срок сделки для него будет оптимальным», – сказал генеральный директор «Эдмонтона» Джефф Джексон в эфире Oilers Now. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
