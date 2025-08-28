Фридман о Макдэвиде: «Пока он не подписан, вопросы и шумиху на канадском рынке не остановить. Будет ли это отвлекать игроков «Ойлерс»? Им придется игнорировать многое»
У капитана «Эдмонтона» остался еще один сезон по контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов. 1 июля игрок получил право на продление соглашения с клубом.
Ранее Коннор Макдэвид сообщил, что не намерен спешить с продлением контракта.
«Признаюсь, я удивлен, что он может рассмотреть возможность не подписывать контракт до начала сезона. Я думал, он не захочет, чтобы Кайл Букаускас и Боб Стаффер беспокоили его весь год.
Мы видели множество игроков, на которых повлияла неопределенность, но не думаю, что это повлияет на Макдэвида. Он слишком сосредоточен. В этом сезоне у него две цели – олимпийское золото и Кубок Стэнли. Ничто не собьет его с этого пути.
Более важный вопрос: будет ли это отвлекать игроков и организацию? Пока он не подписан, это важная тема. Вопросы, комментарии и шумиху на канадском рынке не остановить.
«Ойлерс» – сильная, зрелая команда. Ты думаешь, что они справятся с этим, но им придется игнорировать многое», – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.