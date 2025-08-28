Фридман о Макдэвиде: «Пока он не подписан, вопросы и шумиху на канадском рынке не остановить. Будет ли это отвлекать игроков «Ойлерс»? Им придется игнорировать многое»

Эллиотт Фридман высказался о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида с «Ойлерс».

У капитана «Эдмонтона » остался еще один сезон по контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов. 1 июля игрок получил право на продление соглашения с клубом.

Ранее Коннор Макдэвид сообщил , что не намерен спешить с продлением контракта.

«Признаюсь, я удивлен, что он может рассмотреть возможность не подписывать контракт до начала сезона. Я думал, он не захочет, чтобы Кайл Букаускас и Боб Стаффер беспокоили его весь год.

Мы видели множество игроков, на которых повлияла неопределенность, но не думаю, что это повлияет на Макдэвида. Он слишком сосредоточен. В этом сезоне у него две цели – олимпийское золото и Кубок Стэнли . Ничто не собьет его с этого пути.

Более важный вопрос: будет ли это отвлекать игроков и организацию? Пока он не подписан, это важная тема. Вопросы, комментарии и шумиху на канадском рынке не остановить.

«Ойлерс» – сильная, зрелая команда. Ты думаешь, что они справятся с этим, но им придется игнорировать многое», – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.