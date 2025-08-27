Макдэвид о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Не хочу спешить. Победы с «Ойлерс» и золото с Канадой на Олимпиаде – мои приоритеты»

Коннор Макдэвид не намерен спешить с продлением контракта с «Эдмонтоном».

Капитан «Ойлерс» находится в расположении лагеря сборной Канады , готовящейся к Олимпиаде-2026 в Италии. Он подтвердил, что переговоры с клубом по новому соглашению пока не начинались.

«Еще в конце июня я сказал, что намерен не спешить с этим вопросом, и моя позиция не изменилась. Я спокойно все обдумаю. Моя цель – выигрывать в Эдмонтоне .

Это мой единственный приоритет, ну разве что еще рядом стоит задача завоевать золото с Канадой. Я хочу пройти этот путь вместе с семьей, агентом и всеми, кто вовлечен. Мы движемся шаг за шагом.

Все варианты на столе. У меня нет предпочтений ни в одну сторону. Для меня важно, чтобы команда с первого дня была максимально сосредоточена и готова к сезону без лишних отвлекающих факторов. Я собираюсь все делать без спешки, и точка», – сказал Коннор Макдэвид .