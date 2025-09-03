Козлов о Макдэвиде без Кубка Стэнли: «Сколько «Флорида» к этому шла! Даже их неиграющий состав меня впечатлил. Для победы многое должно сойтись»
Виктор Козлов высказался о том, что у Коннора Макдэвида нет Кубка Стэнли.
– Лучший хоккеист планеты – Макдэвид – без Кубка Стэнли – несправедливость?
– Такое бывает. Для победы в Кубке Стэнли должно многое сойтись. Сколько шла к этому «Флорида»! Посмотрите на их третье звено: Лунделль – Маршанд – Луостаринен.
И в четвертом тоже собраны крепкие ребята. Я видел неиграющий состав «Флориды» – даже они меня впечатлили, – сказал главный тренер «Салавата».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
