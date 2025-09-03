Фетисов о возвращении в Россию: «Я должен был стать первым тренером-европейцем в истории НХЛ. Но все-таки родная сторона, люди, земля, традиции – все это тянет домой»

Вячеслав Фетисов сказал, что должен был стать первым европейским тренером в НХЛ.

– В свое время вы вернулись из НХЛ, хотя вам делали там заманчивые предложения. Позже так поступил и Павел Дацюк. Что есть в России такого, чего не найти за океаном?

– Да, я должен был стать первым тренером-европейцем в истории НХЛ. Но все-таки родная сторона, люди, земля, традиции – все это тянет домой.

Конечно, и у Паши была масса предложений. Но мы счастливы, что находимся здесь и можем передавать свой опыт следующим поколениям, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы .

Отметим, что в сезоне-2000/01, когда в НХЛ появились первые европейские главные тренеры (Иван Глинка в «Питтсбурге» и Алпо Сухонен в «Чикаго»), Фетисов работал ассистентом главного тренера «Нью-Джерси».

В Россию он вернулся в 2002 году, возглавив Госкомспорт (позже – Росспорт). Бывший хоккеист руководил ведомством до 2008 года.