«Нефтехимик» заплатит 18 млн рублей Максиму Федотову за сезон (Артур Хайруллин)
Зарплата Максима Федотова в «Нефтехимике» – 18 млн рублей за год.
Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. В среду нижнекамский клуб объявил о контракте с 23-летним защитником на год.
В прошлом сезоне на счету Федотова 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 17» в 40 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
За карьеру в КХЛ защитник провел 205 матчей, в которых набрал 57 (17+40) баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости