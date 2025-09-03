«Нефтехимик» заплатит 18 млн рублей Максиму Федотову за сезон (Артур Хайруллин)

Зарплата Максима Федотова в «Нефтехимике» – 18 млн рублей за год.

Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. В среду нижнекамский клуб объявил о контракте с 23-летним защитником на год.

В прошлом сезоне на счету Федотова 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 17» в 40 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

За карьеру в КХЛ защитник провел 205 матчей, в которых набрал 57 (17+40) баллов.