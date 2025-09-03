«Нефтехимик» подписал контракт с Максимом Федотовым на сезон. «Сочи» расторг договор с защитником

Максим Федотов перешел в «Нефтехимик».

Контракт 23-летнего защитника с нижнекамским клубом рассчитан на один сезон. Игрок находился в статусе неограниченно свободного агента после расторжения договора с «Сочи ».

В прошлом сезоне в активе Федотова 40 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 17».

Всего в КХЛ защитник провел 205 матчей, в которых набрал 57 (17+40) баллов.