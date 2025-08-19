Павел Буре: «НХЛ – лучшая лига в мире. Она всегда была независимой, там нет никакой субъективности: русский ты или нет, тебя оценивают как спортсмена по делу»
– Недавно в Зал славы в Торонто приняли Александра Могильного. Теперь решено, что в «Детройте» поднимут номер Федорова. Получается, что хоккей в Америке далек от политики?
– Да, это очень приятно видеть. НХЛ всегда была независимой лигой. По‑настоящему спортивной, профессиональной. Они доказывают, что это лучшая лига в мире.
Там нет никакой субъективности, русский ты или нет. Тебя оценивают именно как спортсмена, по наивысшей мерке. Я рад, что есть такая лига, как НХЛ, где о людях судят по делу.
– Ваша тройка Буре – Федоров – Могильный ярко выступила на молодежном чемпионате мира‑1989, который проходил на Аляске. Чем вам запомнился Анкоридж? Этот город недавно был в центре внимания всей планеты.
– Если честно, меня на тот турнир вообще не должны были брать! Я был на два года моложе остальных ребят. Но так сложилось, что мне дали шанс. И я на том МЧМ стал лучшим нападающим.
Была огромная честь – играть в звене с Александром и Сергеем. Они уже выступали в первой сборной СССР, а Могильный вообще стал олимпийским чемпионом. Тот турнир для меня был незабываемым!
– Очень жаль, что та тройка почти не выступала вместе.
– У каждого своя судьба. Каждый добился наивысших результатов в своих командах. Но мы до сих пор общаемся. И мой принцип по жизни – вообще ни о чем не жалеть. Наоборот, я только радуюсь, – сказал член Зала славы Павел Буре.
Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й