  Павел Буре: «НХЛ – лучшая лига в мире. Она всегда была независимой, там нет никакой субъективности: русский ты или нет, тебя оценивают как спортсмена по делу»
5

Павел Буре: «НХЛ – лучшая лига в мире. Она всегда была независимой, там нет никакой субъективности: русский ты или нет, тебя оценивают как спортсмена по делу»

Павел Буре назвал НХЛ лучшей в мире и независимой от политики лигой.

– Недавно в Зал славы в Торонто приняли Александра Могильного. Теперь решено, что в «Детройте» поднимут номер Федорова. Получается, что хоккей в Америке далек от политики?

– Да, это очень приятно видеть. НХЛ всегда была независимой лигой. По‑настоящему спортивной, профессиональной. Они доказывают, что это лучшая лига в мире.

Там нет никакой субъективности, русский ты или нет. Тебя оценивают именно как спортсмена, по наивысшей мерке. Я рад, что есть такая лига, как НХЛ, где о людях судят по делу.

– Ваша тройка Буре – Федоров – Могильный ярко выступила на молодежном чемпионате мира‑1989, который проходил на Аляске. Чем вам запомнился Анкоридж? Этот город недавно был в центре внимания всей планеты.

– Если честно, меня на тот турнир вообще не должны были брать! Я был на два года моложе остальных ребят. Но так сложилось, что мне дали шанс. И я на том МЧМ стал лучшим нападающим.

Была огромная честь – играть в звене с Александром и Сергеем. Они уже выступали в первой сборной СССР, а Могильный вообще стал олимпийским чемпионом. Тот турнир для меня был незабываемым!

– Очень жаль, что та тройка почти не выступала вместе.

–  У каждого своя судьба. Каждый добился наивысших результатов в своих командах. Но мы до сих пор общаемся. И мой принцип по жизни – вообще ни о чем не жалеть. Наоборот, я только радуюсь, – сказал член Зала славы Павел Буре

Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
