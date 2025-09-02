Ларионов о Бландиси: «Не думаю, что сыграет с «Шанхаем» – он сегодня вылетает, ждем в ближайшие пару дней. Нужна акклиматизация, не будем форсировать»

Игорь Ларионов заявил, что Джозеф Бландиси пропустит первый матч СКА в сезоне.

Канадский форвард подписал контракт 12 августа. Игра с «Шанхаем » состоится 6 сентября в Санкт-Петербурге.

«Есть идеи по Бландиси . Давайте сначала он приедет, мы проверим его, у него будет медицинский тест. Я с ним вчера разговаривал, он сегодня вылетает, ждем его в ближайшие пару дней.

Не думаю, что он сыграет в ближайшем матче против «Шанхая», нужна акклиматизация, не будем форсировать.

Есть идеи как его использовать, не будем планировать далеко вперед. Это ежедневный процесс, он хороший парень, хороший игрок. Большую помощь может дать нашей команде», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .

СКА объявил об уходе Алистрова. Ларионов ранее сказал, что форвард «не соответствует требованиям»