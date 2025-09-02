  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о Бландиси: «Не думаю, что сыграет с «Шанхаем» – он сегодня вылетает, ждем в ближайшие пару дней. Нужна акклиматизация, не будем форсировать»
0

Ларионов о Бландиси: «Не думаю, что сыграет с «Шанхаем» – он сегодня вылетает, ждем в ближайшие пару дней. Нужна акклиматизация, не будем форсировать»

Игорь Ларионов заявил, что Джозеф Бландиси пропустит первый матч СКА в сезоне.

Канадский форвард подписал контракт 12 августа. Игра с «Шанхаем» состоится 6 сентября в Санкт-Петербурге. 

«Есть идеи по Бландиси. Давайте сначала он приедет, мы проверим его, у него будет медицинский тест. Я с ним вчера разговаривал, он сегодня вылетает, ждем его в ближайшие пару дней.

Не думаю, что он сыграет в ближайшем матче против «Шанхая», нужна акклиматизация, не будем форсировать.

Есть идеи как его использовать, не будем планировать далеко вперед. Это ежедневный процесс, он хороший парень, хороший игрок. Большую помощь может дать нашей команде», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА объявил об уходе Алистрова. Ларионов ранее сказал, что форвард «не соответствует требованиям»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoДжозеф Бландиси
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoЧемпионат.com
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чехович об играх «Шанхая» со СКА: «Будет одним из главных противостояний КХЛ – как «Зеленое дерби» Казани с Уфой. Ждем с нетерпением»
1029 августа, 09:17
Плотников о хоккее Ларионова и Ротенберга в СКА: «Не хочется сравнивать – мы солдаты, должны просто выходить и выполнять. Ощущаю, что схемы похожи на «Торпедо»
1628 августа, 07:17
Игорь Ларионов: «В СКА запрещены слова «под нагрузками», «усталость» и «летний хоккей». Таких понятий нет в современном профессиональном хоккее»
1428 августа, 03:08
Главные новости
Зарипов о негативе к хоккеистам из-за высоких зарплат: «Раз за разом слышу: «Какие деньги получают и ни фига не играют». Мало кто понимает, насколько это непростой труд»
1 минуту назад
Козлов о Макдэвиде без Кубка Стэнли: «Сколько «Флорида» к этому шла! Даже их неиграющий состав меня впечатлил. Для победы многое должно сойтись»
14 минут назад
Ротенберг о Гусеве: «Хорошо, что остался в «Динамо». Мы давно знакомы, нам удалось вернуть его в из «Югры», где его списали. Мы помогли ему вернуться в сборную, он стал олимпийским чемпионом»
625 минут назад
Захарова о том, обсуждался ли матч России и США на переговорах: «Надо задать вопрос тем, кто этим занимался вплотную»
38 минут назад
Ротенберг о приходе в «Динамо»: «В детстве в Ленинграде отец взял меня в борцовский зал – «Динамо». Оно всегда было близко к нашей семье. Мы ценили этот клуб и могли заниматься дзюдо»
29сегодня, 07:15
КХЛ утвердила состав комиссии по контрактным спорам. Глава – челябинский бизнесмен Бондаренко, в составе – Точицкий, Каменский, представители лиги и клубов
9сегодня, 06:58
Потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться для заявки на матч. Сумма кэпхитов 18 полевых игроков и 2 вратарей не должна его превышать (ESPN)
11сегодня, 05:58
Ротенберг выложил фото с Бутманом на льду в свитерах с надписью «Армия России»: «А что, если хоккеисты будут получать музыкальное образование, как это сделал Игорь Михайлович?»
53сегодня, 05:25Фото
Фетисов о возвращении в Россию: «Я должен был стать первым тренером-европейцем в истории НХЛ. Но все-таки родная сторона, люди, земля, традиции – все это тянет домой»
15сегодня, 04:55
Захаркин о хоккее в Европе: «Он становится развлечением по большому счету. В Германии нет системы, в Австрии низкий уровень, в Дании всплеск угасает, в Норвегии спад»
11сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о селекции: «У Мурашова рекорд – 11 побед подряд в АХЛ, но «Питтсбург» берет Шилова из «Ванкувера». Люди думают: они что, дураки? Но не понимают, что могут быть обстоятельства»
149 минут назад
«Нефтехимик» подписал контракт с Максимом Федотовым на сезон. «Сочи» расторг договор с защитником
сегодня, 09:09
Федоров о состоянии здоровья Константинова: «Знаю одно, что Володя в хороших руках, чувствует себя хорошо. Очень любит смотреть хоккей»
сегодня, 07:50
Зарипов о тренерах-легионерах в КХЛ: «Почему нет? Нам не хватает квалифицированных специалистов. Мы не можем рядом с Никитиным посадить 10 человек, чтобы они учились»
1сегодня, 07:35
Виктор Козлов о Ливо: «Он навсегда останется в истории «Салавата» как человек, побивший рекорд Мозякина. Уверен, если бы не проблемы со здоровьем, в плей-офф он бы не косил»
4сегодня, 06:46
«Амур» подписал контракт на год с защитником Акмальдиновым, которого выменял у «Локомотива». Соглашение двустороннее
1сегодня, 06:35
Вячеслав Козлов о российских тренерах в НХЛ: «Федоров и Ларионов могли бы попробовать. Но из КХЛ туда трудно попасть. Чтобы получить предложение – нужны какие-то связи»
1сегодня, 06:22
Генменеджер «Ак Барса» о долгих переговорах по обмену прав на Денисенко: «Сложно было с «Локомотивом». Благодарность им, что выдержали определенный диалог»
2сегодня, 05:40
Экс-капитан «Куньлуня» Йип завершил карьеру в 40 лет: «Горжусь тем, что мы вместе работали над развитием хоккея в Китае. Надеюсь, что это дело будет продолжено»
сегодня, 05:10
Директор «Северстали» о составе: «В этом сезоне дедлайн 25 января. Добавился месяц, когда мы сможем уже делать точечные изменения к плей-офф. Время есть»
сегодня, 03:58