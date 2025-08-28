  • Спортс
  • Игорь Ларионов: «В СКА запрещены слова «под нагрузками», «усталость» и «летний хоккей». Таких понятий нет в современном профессиональном хоккее»
Игорь Ларионов: «В СКА запрещены слова «под нагрузками», «усталость» и «летний хоккей». Таких понятий нет в современном профессиональном хоккее»

Игорь Ларионов заявил, что в СКА запрещен ряд слов.

Специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга в это межсезонье.

«У нас запрещены слова «под нагрузками», «усталость» и «летний хоккей». Таких понятий нет в современном профессиональном хоккее. Мы играем так, как мы должны в течение сезона.

Я считаю, что темп, который мы задали с самого начала, с первого периода был очень высоким. Немножко наступила потом усталость, она характерна, если преодолеваешь все три периода, скорость, естественно, угасает.

Но ссылаться на нагрузки, усталость, летний хоккей мы не будем. Это у нас запрещено», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Ларионов о СКА: «Мы придем к тому, что будет зрелищный хоккей, который понравится болельщикам в Питере и в нашей стране»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
