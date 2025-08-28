Плотников о хоккее Ларионова и Ротенберга в СКА: «Не хочется сравнивать – мы солдаты, должны просто выходить и выполнять. Ощущаю, что схемы похожи на «Торпедо»

Сергей Плотников оценил тактические схемы Игоря Ларионова.

Специалист возглавил СКА в это межсезонье, сменив на посту Романа Ротенберга .

«Не хочется сравнивать хоккей Ларионова с хоккеем Ротенберга. Мы солдаты, какой тренер будет, какая тактика будет – мы должны просто выходить и выполнять.

Видел «Торпедо » Ларионова, ощущаю, что похожие схемы. Понимаем, что требует от нас тренер, что хочет видеть, стараемся это выполнять. Думаю, что будем наигрывать все больше и больше это по ходу сезона.

Будем лучше, придет больше уверенности в тех действиях, которые хочет видеть тренер, будем отрабатывать все до автоматизма», – сказал форвард СКА Сергей Плотников .

Михаил Воробьев о СКА: «Цель на сезон – Кубок Гагарина. Основной конкурент – мы сами, смотрим только на себя»