Плотников о хоккее Ларионова и Ротенберга в СКА: «Не хочется сравнивать – мы солдаты, должны просто выходить и выполнять. Ощущаю, что схемы похожи на «Торпедо»
Сергей Плотников оценил тактические схемы Игоря Ларионова.
Специалист возглавил СКА в это межсезонье, сменив на посту Романа Ротенберга.
«Не хочется сравнивать хоккей Ларионова с хоккеем Ротенберга. Мы солдаты, какой тренер будет, какая тактика будет – мы должны просто выходить и выполнять.
Видел «Торпедо» Ларионова, ощущаю, что похожие схемы. Понимаем, что требует от нас тренер, что хочет видеть, стараемся это выполнять. Думаю, что будем наигрывать все больше и больше это по ходу сезона.
Будем лучше, придет больше уверенности в тех действиях, которые хочет видеть тренер, будем отрабатывать все до автоматизма», – сказал форвард СКА Сергей Плотников.
Михаил Воробьев о СКА: «Цель на сезон – Кубок Гагарина. Основной конкурент – мы сами, смотрим только на себя»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости