  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чехович об играх «Шанхая» со СКА: «Будет одним из главных противостояний КХЛ – как «Зеленое дерби» Казани с Уфой. Ждем с нетерпением»
8

Чехович об играх «Шанхая» со СКА: «Будет одним из главных противостояний КХЛ – как «Зеленое дерби» Казани с Уфой. Ждем с нетерпением»

Иван Чехович считает, что дерби СКА с «Шанхаем» станет важным для КХЛ.

– Многие с иронией относятся к появлению «Шанхая» в КХЛ – китайская команда, которая играет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге… Как вы к этому относитесь?

– Я спокойно к этому отношусь, все условия есть для того, чтобы играть в хоккей и показывать результат. От раздевалки до мелочей. Топ-команда во всех смыслах.

– В первом же матче открытия сезона вы условно принимаете у себя в гостях СКА на арене их имени в их же городе. Кто будет хозяином встречи?

– Думаю, что все-таки мы будем хозяевами, на текущий момент это наша арена.

– Есть личная амбиция обойти СКА в турнирной таблице?

– Естественно, думаю, что это одно из главных противостояний лиги теперь будет. Как в Казани «Зеленое дерби» с Уфой, у нас будет что-то похожее.

Ждем матчи со СКА с нетерпением, – сказал нападающий «Шанхая» Иван Чехович.

Генменеджер «Шанхая» о «СКА-Арене»: «Болельщики придут, если будем выигрывать – правило работает во все времена. Выход в плей-офф – задача по умолчанию»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoИван Чехович
logoСКА
logoАк Барс
logoЧемпионат.com
logoСалават Юлаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Шанхая» о «СКА-Арене»: «Болельщики придут, если будем выигрывать – правило работает во все времена. Выход в плей-офф – задача по умолчанию»
1вчера, 08:10
Бишофф о контракте с «Шанхаем»: «Там много североамериканцев, тренер – Галлан, это сыграло роль в принятии решения. Атмосфера в команде замечательная»
28 августа, 16:33
Генменеджер «Шанхая» о потолке зарплат в клубе: «Не зайдем в сезон с ведомостью под 900 млн рублей. Мы считаем деньги, но места для маневра достаточно»
228 августа, 07:30
Главные новости
Ковальчук о голе-фантоме Самсонова на ОИ-2002: «Судья почему-то не пошел смотреть. Но мы сами первые периоды фигней занимались, а у нас была такая банда»
1вчера, 21:55
Ротенберг о том, скучает ли по тренерской работе: «Я главный тренер сборной «Россия 25», сконцентрирован на этом»
3вчера, 21:38
Мурал в честь Третьяка появится в Скопине в Рязанской области
вчера, 21:14Фото
Ковальчук о детском хоккее: «Заставлять – дорога в никуда, родители перегибают палку порой. Надо создать условия, заинтересовать, подтолкнуть. Иначе ребенок окрепнет и пошлет вас потом»
3вчера, 20:54
Жена Овечкина поучаствовала в показе в рамках Московской недели моды
1вчера, 20:18Фото
Ковальчук об 1:3 от Финляндии в 2014-м: «Самое тяжелое поражение, недели две не выходил. Сочи раньше – таксисты и шашлык, сейчас – мегаполис, вся страна летает кататься на лыжах, к морю»
27вчера, 19:45
Кубок мэра Москвы. «Спартак» проиграл «Шанхаю», «Торпедо» уступило «Динамо» Минск
24вчера, 19:15
Ковальчук верит в победу «Спартака» в РПЛ: «Станкович нравится как тренер, такая харизма у него. Сейчас пацана взяли черненького, он уже забил «Зениту». Шанс будет»
18вчера, 18:58
Ковальчук о бане России: «Когда нас вернут, у нас не будет просадки. У Швеции, Финляндии были бы проблемы, а у нас есть КХЛ, ВХЛ, МХЛ, лучшие играют в НХЛ, а здесь – классная молодежь»
10вчера, 18:18
Егор Соколов: «В КХЛ хоккей гораздо лучше, чем в АХЛ. Здесь люди профессиональнее играют»
3вчера, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»
1вчера, 21:22
Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»
вчера, 20:44
Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год
вчера, 19:58
Спронг о переходе в ЦСКА: «За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым»
1вчера, 19:28
Ги Буше об отношении к нему болельщиков «Авангарда»: «Нечто невероятное. Я почувствовал, насколько в Омске все дружелюбные и гостеприимные»
1вчера, 18:48
Федоров о тренировках ЦСКА: «Моя роль маленькая и конкретная – я преподаю вбрасывания для центральных нападающих»
2вчера, 18:32
Ковальчук про гаджеты: «Сейчас можно посмотреть, как ты спал, что ел – это и в КХЛ есть, правильное питание, восстановление. Раньше в лагерь НХЛ с животом приезжали и набирали форму 2-3 недели»
вчера, 17:32
«Нефтехимик» продлил контракт с Белозеровым
1вчера, 17:17
Михаил Воробьев: «Было бы круто, если бы Овечкин вернулся в КХЛ. Он легенда»
1вчера, 15:15
Прохоркин о фото с Овечкиным и Мозговым: «Пересеклись в турецком отеле, играли вместе в волейбол. Там отдыхают спортсмены из разных видов спорта»
вчера, 14:42