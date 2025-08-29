Чехович об играх «Шанхая» со СКА: «Будет одним из главных противостояний КХЛ – как «Зеленое дерби» Казани с Уфой. Ждем с нетерпением»

Иван Чехович считает, что дерби СКА с «Шанхаем» станет важным для КХЛ.

– Многие с иронией относятся к появлению «Шанхая» в КХЛ – китайская команда, которая играет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге… Как вы к этому относитесь?

– Я спокойно к этому отношусь, все условия есть для того, чтобы играть в хоккей и показывать результат. От раздевалки до мелочей. Топ-команда во всех смыслах.

– В первом же матче открытия сезона вы условно принимаете у себя в гостях СКА на арене их имени в их же городе. Кто будет хозяином встречи?

– Думаю, что все-таки мы будем хозяевами, на текущий момент это наша арена.

– Есть личная амбиция обойти СКА в турнирной таблице?

– Естественно, думаю, что это одно из главных противостояний лиги теперь будет. Как в Казани «Зеленое дерби» с Уфой, у нас будет что-то похожее.

Ждем матчи со СКА с нетерпением, – сказал нападающий «Шанхая » Иван Чехович .

