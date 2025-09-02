Генменеджер «Ак Барса» о Ткачеве: «Упустили возможность. Расставили приоритеты в пользу иностранного нападающего, потеряли время»
Генменеджер «Ак Барса» заявил, что клуб упустил Владимира Ткачева.
В июле «Авангард» расторг пятилетний контракт с форвардом. Спустя 10 дней «Металлург» объявил о двухлетнем соглашении с Ткачевым.
– У «Ак Барса» был интерес к Ткачеву, которого расторг «Авангард»?
– Да, действительно был, но мы расставили приоритеты в пользу крайнего нападающего – иностранца.
Соответственно, потеряли время и упустили возможность, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Генменеджер «Ак Барса» об усилении: «Один русский нападающий появится в ближайшее время, возможно. Дальше будем наблюдать, что с потолком зарплат»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
