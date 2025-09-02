Генменеджер «Ак Барса» о Ткачеве: «Упустили возможность. Расставили приоритеты в пользу иностранного нападающего, потеряли время»

Генменеджер «Ак Барса» заявил, что клуб упустил Владимира Ткачева.

В июле «Авангард» расторг пятилетний контракт с форвардом. Спустя 10 дней «Металлург » объявил о двухлетнем соглашении с Ткачевым.

– У «Ак Барса» был интерес к Ткачеву, которого расторг «Авангард»?

– Да, действительно был, но мы расставили приоритеты в пользу крайнего нападающего – иностранца.

Соответственно, потеряли время и упустили возможность, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин .

