Барабанов назвал топ-3 события в межсезонье КХЛ: «Переход Ткачева в «Металлург», перемены в СКА и смена имиджа «Шанхая»

Александр Барабанов выделил три главных события в межсезонье КХЛ.

– Нынешнее межсезонье получилось очень жарким. Топ-3 события этого лета, которые вас удивили?

– Переход Владимира Ткачева в «Металлург », перемены в СКА – и в тренерском штабе, и в составе. Ну и «Шанхайские Драконы » – поменяли имидж, будут играть на «СКА-Арене». Посмотрим, что из этого выйдет.

– На что сейчас делаете акцент в подготовке? Какие компоненты игры надо усилить?

– Очень много работаем над разными деталями, нюансами. У нас активный хоккей, и, в принципе, в КХЛ много команд, которые играют активно, все хотят владеть шайбой.

Работаем над тактикой, выходом из зоны и прохождением средней зоны, построения, вбрасывания, большинство – всего по чуть-чуть, – сказал форвард «Ак Барса » Александр Барабанов .

Барабанов об изменениях в КХЛ: «Лига стала более скоростная. Все команды бегут. Есть и те, кто ставит «автобус» в средней зоне»