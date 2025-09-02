Генменеджер «Ак Барса» о Яшкине: «Будет считаться россиянином, когда постановление Минспорта дойдет до КХЛ. На данный момент он заявлен как легионер»

Генменеджер «Ак Барса» заявил, что Дмитрий Яшкин перестанет быть легионером.

У нападающего казанского клуба два гражданства: Чехии и России. В прошлом сезоне у него указывалось чешское спортивное гражданство.

«Сегодня было совещание по Яшкину , на данный момент он заявлен как легионер.

Вышло постановление Минспорта и когда оно дойдет до КХЛ, он будет считаться россиянином», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин .

