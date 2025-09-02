Генменеджер «Ак Барса» о Яшкине: «Будет считаться россиянином, когда постановление Минспорта дойдет до КХЛ. На данный момент он заявлен как легионер»
Генменеджер «Ак Барса» заявил, что Дмитрий Яшкин перестанет быть легионером.
У нападающего казанского клуба два гражданства: Чехии и России. В прошлом сезоне у него указывалось чешское спортивное гражданство.
«Сегодня было совещание по Яшкину, на данный момент он заявлен как легионер.
Вышло постановление Минспорта и когда оно дойдет до КХЛ, он будет считаться россиянином», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Генменеджер «Ак Барса» об усилении: «Один русский нападающий появится в ближайшее время, возможно. Дальше будем наблюдать, что с потолком зарплат»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
