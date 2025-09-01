Серебряков о лимите на иностранных голкиперов: «Благодаря инициативе Третьяка у молодых появилась возможность играть. Это очень помогло, в наших вратарей поверили»

  • Спортс
Никита Серебряков похвалил Владислава Третьяка за лимит на иностранных вратарей.

– Сейчас много говорится о доминировании российской вратарской школы. С чего начался ее подъем?

– У нас одними из первых появились тренеры вратарей. Помню еще в детстве: в нашей школе появился такой специалист, и именно с этого началась планомерная работа. Ведь не все могли позволить себе поехать летом на сборы.

Мне повезло: родители отправляли меня по два-три раза за лето в разные лагеря, за что я им очень благодарен. Но у большинства такой возможности не было, и поэтому наличие тренера в школе, который постоянно подсказывал и работал с нами, стало огромным плюсом. У нас каждый понедельник по вечерам была отдельная вратарская тренировка, где собирались все голкиперы школы.

Позже, когда я оказался в CHL, заметил разницу: там тренер вратарей приезжал к команде всего два раза за две недели. Внимания вратарским тренировкам уделяли гораздо меньше. У нас же это всегда ставили в приоритет.

Конечно, очень помог лимит на иностранных вратарей. Благодаря инициативе Владислава Александровича Третьяка у молодых россиян появилась возможность играть. Многие воспользовались шансом, проявили себя. В наших вратарей поверили, меньше делали ставку на легионеров. В итоге и школа, и вся система получили сильный импульс к развитию.

– Сильно ли отличается подход к вратарским тренировкам сейчас от времени, когда только заходил в большой хоккей?

– Отличия огромные. Они касаются не только вратарей, но и игроков. Во многих клубах появились тренеры по развитию: они работают над катанием, бросками, техникой.

Вратарская школа тоже постоянно движется вперед: специалисты учатся друг у друга, пробуют разные стили. У каждого тренера есть свои фишки, и можно подсмотреть что-то новое, попробовать, подходит ли это твоей игре. Прогресс ощутимый, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.

Серебряков о заменах голкиперов в СКА: «Была установка Ротенберга: если в 1-м периоде пропускаем 2 гола, вратаря меняют, чтобы встряхнуть команду»

