Индонезия натурализует четырех российских хоккеистов в рамках двустороннего сотрудничества с Россией

Четыре российских хоккеиста будут представлять сборную Индонезии.

Парламент Индонезии одобрил натурализацию четырех российских хоккеистов для укрепления национальной сборной, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заместителя министра молодежи и спорта Тауфика Хидаята.

Савелий Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин будут выступать за индонезийскую сборную в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое Россия подписала в июне 2025 года.

«Это партнерство направлено на повышение шансов Индонезии на Играх Юго-Восточной Азии в 2025, 2027 и 2029 годах, а также на участие в четвертом дивизионе чемпионата мира по хоккею, где команда надеется выйти в третий дивизион», – говорится в заявлении пресс-службы министерства спорта Индонезии.

43-летние защитники Нурисламов и Безруков с 2023 года выступают за клубы из Индонезии, а также работают со сборной Индонезии.

19-летний форвард Молчанов играл за юношескую команду «Сочи». 20-летний голкипер Хабибуллин выступал за казанскую «Стрелу».