Денисенко о переходе в «Ак Барс»: «Рад быть здесь, эмоции только положительные. В Америке я готовился самостоятельно, опыт есть»

Григорий Денисенко прокомментировал переход в «Ак Барс».

Сегодня 25-летний нападающий подписал контракт с казанским клубом.

– Как впечатления от первой тренировки? Как вам в Казани?

– Доволен переходом, рад быть здесь в Казани. Эмоции только положительные, готов работать.

– Ваш переход затянулся. Пропуск большей части предсезонной подготовки с командой – не проблема?

– Не переживал об этом, есть опыт подготовки. За пять лет в Америке готовился самостоятельно, здесь тоже ничего не менял.

Придется втягиваться первую неделю с командой, но я готов, – сказал Григорий Денисенко .

