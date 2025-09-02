Денисенко о переходе в «Ак Барс»: «Рад быть здесь, эмоции только положительные. В Америке я готовился самостоятельно, опыт есть»
Григорий Денисенко прокомментировал переход в «Ак Барс».
Сегодня 25-летний нападающий подписал контракт с казанским клубом.
– Как впечатления от первой тренировки? Как вам в Казани?
– Доволен переходом, рад быть здесь в Казани. Эмоции только положительные, готов работать.
– Ваш переход затянулся. Пропуск большей части предсезонной подготовки с командой – не проблема?
– Не переживал об этом, есть опыт подготовки. За пять лет в Америке готовился самостоятельно, здесь тоже ничего не менял.
Придется втягиваться первую неделю с командой, но я готов, – сказал Григорий Денисенко.
Генменеджер «Ак Барса» о Денисенко: «Через пару лет он захочет уехать за океан, возможно. Он должен раскрыть весь свой потенциал»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Ак Барса»
