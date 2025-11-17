Федоров покинул тренерский штаб «Атланта». Бывший комментатор работал в клубе МХЛ с июля

Дмитрий Федоров покинул тренерский штаб «Атланта».

54-летний тренер Дмитрий Федоров завершил сотрудничество с клубом МХЛ «Атлант».

Бывший комментатор и руководитель «КХЛ ТВ» был назначен помощником тренера «Атланта » в июле 2025 года.

Федоров ранее в МХЛ работал также ассистентом главного тренера в «Чайке» и «Реакторе».

В этом сезоне «Атлант» находится на 10-й позиции в таблице Серебряного дивизиона МХЛ , набрав 10 очков в 21 матче.

«Понимать хоккей стало сложнее». Дмитрий Федоров отвечает Спортсу’’