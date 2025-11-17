Федоров покинул тренерский штаб «Атланта». Бывший комментатор работал в клубе МХЛ с июля
Дмитрий Федоров покинул тренерский штаб «Атланта».
54-летний тренер Дмитрий Федоров завершил сотрудничество с клубом МХЛ «Атлант».
Бывший комментатор и руководитель «КХЛ ТВ» был назначен помощником тренера «Атланта» в июле 2025 года.
Федоров ранее в МХЛ работал также ассистентом главного тренера в «Чайке» и «Реакторе».
В этом сезоне «Атлант» находится на 10-й позиции в таблице Серебряного дивизиона МХЛ, набрав 10 очков в 21 матче.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт МХЛ
