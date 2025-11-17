Федоров об уходе из «Атланта»: «Написал заявление по собственному желанию. Кто-то должен нести ответственность за неудачи – за 2,5 месяца никто не уволен и не отчислен»

Дмитрий Федоров: мой уход из «Атланта» взбодрит команду.

Дмитрий Федоров высказался по поводу ухода из тренерского штаба «Атланта».

В этом сезоне «Атлант» находится на 10-й позиции в таблице Серебряного дивизиона МХЛ , набрав 10 очков в 21 матче.

«Только что завершилась последняя для меня тренировка в «Атланте » (для тех, кто вчера не играл или играл мало).

Неделю назад написал заявление по собственному желанию. Кто-то должен нести ответственность за наши неудачи. За 2,5 месяца регулярки никто не уволен и не отчислен, а это все легко может обернуться безразличием, состоянием стагнации. Мой уход взбодрит команду.

Сейчас произошел масштабный обмен игроками со «Спартаком» – уверен, команду прорвет после всех перемен.

Благодарен директору клуба Максиму Юрьевичу Бурцову, всему тренерскому штабу за желание оставить в организации даже тогда, когда я уже написал заявление.

Для меня бывших подопечных не бывает, поэтому с игроками остаюсь на связи.

И огромнейшее спасибо болельщикам «Атланта», которые поддерживали команду даже после поражений. От них не слышал ни слова упрека. Хочу перед ними извиниться за все происходящее.

Желаю им всяческих успехов в жизни, потому что таким добрым и преданным своей команде людям должна во всем сопутствовать удача», – написал Дмитрий Федоров .