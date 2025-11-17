  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кол об обмене из «Авангарда»: «Курьянов невнимательно смотрел мой контракт. Я не собирался уезжать в Северную Америку. Планировал доиграть два года в Омске, тем более все устраивало»
8

Кол об обмене из «Авангарда»: «Курьянов невнимательно смотрел мой контракт. Я не собирался уезжать в Северную Америку. Планировал доиграть два года в Омске, тем более все устраивало»

Тимур Кол высказался об обмене из «Авангарда».

Защитник системы «Динамо» Тимур Кол рассказал о трехстороннем обмене с участием «Сочи», СКА и «Авангарда» в 2024 году, в результате которого он сменил «Авангард» на СКА.

– Как вы оказались в СКА?

– Все произошло как по щелчку пальцев. Со мной никто не связывался – тоже все узнал из социальных сетей.

По-человечески такое прощание всегда вызывает вопрос, тем более к моему обмену не было никаких предпосылок. Было неприятно, но я понимал, что обмены – это часть профессии. Все мы знаем, на что идем, когда играем в хоккей.

– При этом генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов объяснил свое решение фразой: «Тимур Кол собрался уезжать через сезон в Северную Америку». С какими мыслями восприняли эти слова?

– Антон Алексеевич невнимательно смотрел мой контракт. На тот момент у меня оставалось еще два года в «Авангарде», а не один, как было сказано.

Мне кажется, на самом деле он просто не смог подобрать слов, чтобы объяснить, почему я им не нужен. В клубе сделали выбор в пользу Бердина.

Я точно не собирался уезжать в Северную Америку. Даже при большом желании мне бы никто не дал расторгнуть свой контракт. Планировал доиграть два года в Омске, тем более после сезона-2023/2024 меня там все устраивало.

– У вас есть понимание, почему клубу пришлось отказаться от идеи с 13 воспитанниками в составе «Авангарда» в сезоне 2023/2024, которую активно продвигал Александр Крылов?

– Руководство и тренерский штаб клубов постоянно меняются, у каждого свои цели и задачи. Думаю, в «Авангарде» уже перестали задумываться об этой идее.

Вообще я считаю себя воспитанником ЦСКА, потому что большую часть своей жизни (10 лет) провел именно в этой системе, однако Омск однозначно внес лепту в мое хоккейное воспитание, так что под критерии воспитанника академии я бы подходил, – сказал Тимур Кол.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт МХЛ
logoТимур Кол
logoСКА
logoАвангард
logoАнтон Курьянов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кол о Ротенберге: «Он совмещал в себе роли тактика и мотиватора. Не секрет, что система игры СКА – на 100% идея Романа Борисовича»
вчера, 08:26
Главные новости
Фанаты «Динамо скандировали фамилию Кудашова в начале матча со «Спартаком»
8 минут назадВидео
Разин о том, давит ли на Кузнецова отсутствие голов: «Это надо у него спросить, мне это не интересно. Гораздо важнее, какую пользу он приносит команде. Меня его игра устраивает»
22 минуты назад
Владимир Пономарев: «Бобров сказал Василию Сталину: «Поставьте Тарасова тренером, все равно он ## ### играть не умеет». В итоге великим тренером стал»
27 минут назад
Кузнецов сыграл в Челябинске впервые за 11 лет. Форвард «Металлурга» получил удар клюшкой в лицо от Григоренко, игрок «Трактора» был удален на 4 минуты
38 минут назадВидео
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 4:3 с «Трактором». Команда Разина идет 1-й на Востоке
сегодня, 16:19
КХЛ. «Ак Барс» играет с ЦСКА, «Динамо» Москва против «Спартака», «Северсталь» примет «Динамо» Минск, «Металлург» победил «Трактор»
сегодня, 16:12Live
Рыбин об уходе Гру из «Трактора»: «Тренер приехал, у него хороший контракт, топовая команда, и тут он говорит: «Ой, я эмоционально устал». Детский сад какой-то»
сегодня, 15:59
Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд. Поведение главного тренера «Красной машины Юниор» будет вынесено на заседание СДК ФХМ
сегодня, 15:53
Малкин об Овечкине: «Настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться. Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов, это был лишь вопрос времени»
сегодня, 15:32
Бландиси о Ларионове-младшем: «Нет причин для критики его игры. У Игоря был непростой отрезок, когда он выходил с практически сломанной лодыжкой, а потом с отравлением»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Сколько шайб забросил Овечкин, до того, как стал капитаном «Вашингтона»?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Дадонов о сборной: «У России есть одни из лучших хоккеистов мира, ни разу не игравшие на Олимпиаде. Печальная история, но мы ничего не можем сделать»
сегодня, 14:28
«Торонто» добавил Танева в долгосрочный список травмированных. Защитник выбыл после столкновения с Мичковым
сегодня, 12:47
Харт о первой игре за 22 месяца: «Это как езда на велосипеде. Поначалу все ощущалось необычно, но я быстро вернулся к рутине»
сегодня, 12:23
«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке. Клуб проиграл 13 матчей подряд и идет последним на Востоке
сегодня, 11:19
Маршанд набрал очки в 8 матчах «Флориды» подряд. Он побил рекорд клуба для игроков в 37+ лет, обойдя Нуиндайка и Стиллмана
сегодня, 10:57
Дэвид Паньотта: «Каролина», «Юта» и «Оттава» хотят усилиться – они главные претенденты, если появится крупная рыба. «Нью-Джерси», «Монреаль» и «Анахайм» – в меньшей степени»
сегодня, 10:13
Куинн Хьюз – 5-й защитник в истории НХЛ с 3+ ассистами в 3 матчах подряд. Капитан «Ванкувера» повторил достижение Макара, Йоси, Бурка и Коффи
сегодня, 09:29
«Даллас» перевел Дюшена и Эрни в долгосрочный список травмированных
сегодня, 09:18
«Бостон» выставил Бичера на драфт отказов. У форварда 78 матчей за клуб в прошлом сезоне
сегодня, 08:25