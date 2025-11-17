Кол об обмене из «Авангарда»: «Курьянов невнимательно смотрел мой контракт. Я не собирался уезжать в Северную Америку. Планировал доиграть два года в Омске, тем более все устраивало»

Тимур Кол высказался об обмене из «Авангарда».

Защитник системы «Динамо» Тимур Кол рассказал о трехстороннем обмене с участием «Сочи», СКА и «Авангарда» в 2024 году, в результате которого он сменил «Авангард» на СКА.

– Как вы оказались в СКА?

– Все произошло как по щелчку пальцев. Со мной никто не связывался – тоже все узнал из социальных сетей.

По-человечески такое прощание всегда вызывает вопрос, тем более к моему обмену не было никаких предпосылок. Было неприятно, но я понимал, что обмены – это часть профессии. Все мы знаем, на что идем, когда играем в хоккей.

– При этом генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов объяснил свое решение фразой: «Тимур Кол собрался уезжать через сезон в Северную Америку». С какими мыслями восприняли эти слова?

– Антон Алексеевич невнимательно смотрел мой контракт. На тот момент у меня оставалось еще два года в «Авангарде», а не один, как было сказано.

Мне кажется, на самом деле он просто не смог подобрать слов, чтобы объяснить, почему я им не нужен. В клубе сделали выбор в пользу Бердина.

Я точно не собирался уезжать в Северную Америку. Даже при большом желании мне бы никто не дал расторгнуть свой контракт. Планировал доиграть два года в Омске, тем более после сезона-2023/2024 меня там все устраивало.

– У вас есть понимание, почему клубу пришлось отказаться от идеи с 13 воспитанниками в составе «Авангарда» в сезоне 2023/2024, которую активно продвигал Александр Крылов?

– Руководство и тренерский штаб клубов постоянно меняются, у каждого свои цели и задачи. Думаю, в «Авангарде» уже перестали задумываться об этой идее.

Вообще я считаю себя воспитанником ЦСКА, потому что большую часть своей жизни (10 лет) провел именно в этой системе, однако Омск однозначно внес лепту в мое хоккейное воспитание, так что под критерии воспитанника академии я бы подходил, – сказал Тимур Кол.