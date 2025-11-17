Форвард СКА Бландиси: «Кузнецов – отличный хоккеист с впечатляющей карьерой. Нам стоит поучиться у «Металлурга» тому, как они двигаются в чужой зоне»

Джозеф Бландиси: Кузнецов – отличный хоккеист с впечатляющей карьерой.

Нападающий СКА Джозеф Бландиси поделился мыслями об игре против Евгения Кузнецова в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:3).

– Приятно видеть Кузнецова в действии. Евгений – отличный игрок с впечатляющей карьерой. Всегда хочется играть против таких хоккеистов.

– Особенности в его игре?

– Он отлично держит шайбу, она у него не скачет, и его голова всегда смотрит на площадку, а не на шайбу. Стоит отметить и весь состав «Металлурга».

Нам стоит поучиться не только у Кузнецова, но и у всего «Металлурга», например, как они двигаются в чужой зоне, – сказал Джозеф Бландиси.