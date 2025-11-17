«Трактор» ищет замену Дриджеру. Вратарь должен покинуть клуб – у него 8 побед в 21 матче сезона КХЛ

Крис Дриджер может покинуть «Трактор».

31-летний канадский вратарь Крис Дриджер должен покинуть уральскую команду до дедлайна, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Отмечается, что «Трактор » активно ищет замену голкиперу.

В этом сезоне Дриджер провел 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 8 побед, пропуская в среднем 2,83 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Вратарь проводит первый сезон в КХЛ.