«Трактор» ищет замену Дриджеру. Вратарь должен покинуть клуб – у него 8 побед в 21 матче сезона КХЛ
Крис Дриджер может покинуть «Трактор».
31-летний канадский вратарь Крис Дриджер должен покинуть уральскую команду до дедлайна, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Отмечается, что «Трактор» активно ищет замену голкиперу.
В этом сезоне Дриджер провел 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 8 побед, пропуская в среднем 2,83 шайбы и отражая 90,3% бросков.
Вратарь проводит первый сезон в КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости