«Авангард» обменял Почивалова в «Дизель» на денежную компенсацию. Форвард набрал 3 очка в 16 матчах сезона ВХЛ

Денис Почивалов обменян из «Омских Крыльев» в «Дизель».

«Авангард » обменял нападающего Дениса Почивалова в «Дизель » на денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Почивалов набрал 3 (1+2) очка при полезности «плюс 1» в 16 матчах регулярного чемпионата ВХЛ . Среднее игровое время – 14:52.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Торпедо» и «Трактор».