«Авангард» обменял Почивалова в «Дизель» на денежную компенсацию. Форвард набрал 3 очка в 16 матчах сезона ВХЛ
Денис Почивалов обменян из «Омских Крыльев» в «Дизель».
«Авангард» обменял нападающего Дениса Почивалова в «Дизель» на денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне Почивалов набрал 3 (1+2) очка при полезности «плюс 1» в 16 матчах регулярного чемпионата ВХЛ. Среднее игровое время – 14:52.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Торпедо» и «Трактор».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Омских Крыльев»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости