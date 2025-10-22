Сергей Савельев: «В КХЛ стоит вернуть трехочковую систему, она будет более точно отображать силу команд. Двухочковая убивает суть игры в основное время»

Сергей Савельев считает, что в КХЛ стоит вернуть трехочковую систему.

На данный момент в Фонбет Чемпионате КХЛ используется двухочковая система.

«Двухочковая система давно используется в Северной Америке. Но ее использование – это парадокс. Потому что, уходя в дополнительное время, разыгрываются не два очка, а три. Если мы возьмем пример футбола, то там команды, сыграв вничью, теряют очки. А здесь получается, что обе команды приобретают баллы.

Более справедливая система начисления баллов – трехочковая. Потому что она объективно показывает силу команды. Играя в овертаймах, ты теряешь балл, так как три очка даются только за победу в основное время.

Двухочковая система убивает суть игры в основное время, потому что она становится неинтересной. Многие клубы пользуются этой возможностью и в третьем периоде начинают «сушить» матч, чтобы набрать хотя бы балл или забрать два за пределами основного времени.

При трехочковой системе легче вернуться в сезон, если старт чемпионата не задался. В прошлом сезоне КХЛ за месяц до конца регулярного чемпионата было понятно, кто будет играть в плей-офф. Интриги никакой не было. При трехочковой системе команды могут наверстать много упущенных баллов и вернуться в гонку за попадание в плей-офф.

Нужно ли возвращать трехочковую систему в КХЛ? Учитывая состав участников, а это 22 команды, то я бы сказал, что ее стоит вернуть. Она будет более точно отображать силу команд. И это никак не скажется в глобальном плане на конкуренции.

Клубы, которые играют хорошо, продолжат так же выступать. А те команды, которые выигрывают только в дополнительное время, будут отставать от клубов, которые стремятся выигрывать в основное время», – сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.