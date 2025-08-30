Ротенберг о матче команд академии «Динамо»: «Растим игроков, которые завтра будут представлять клуб и всю Россию на самом высоком уровне. Работаем вместе – и вместе побеждаем!»

Роман Ротенберг рассказал о матче команд из системы академии «Динамо».

«Сегодня утром команда «Академия Динамо «Красная Машина Юниор», Московская область, провела товарищеский матч с московским «Динамо». Игра получилась напряженной для обеих команд: борьба шла за каждый момент, за каждую шайбу.

Но главное в таких встречах – не счет на табло. Ведь и «Динамо», и «Красная Машина Юниор» – части одной большой системы – академии «Динамо», которая воспитывает хоккеистов, формирует характер и закладывает фундамент будущих побед.

Такие матчи помогают ребятам расти вместе, учат честно соперничать и в то же время поддерживать друг друга. Это и есть сила нашей хоккейной семьи: разные команды, но одна система и одна цель.

Мы растим игроков, которые завтра будут представлять «Динамо» и всю Россию на самом высоком уровне. Работаем вместе – и вместе побеждаем!» – написал член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг .