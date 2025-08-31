Ротенберг о Дацюке: «В мире – сотни тысяч хоккеистов, из них десятки – выдающихся и запоминающихся. Павел выделяется даже среди выдающихся: его игра абсолютно уникальна»

Роман Ротенберг высказался о прощальном матче Павла Дацюка.

Вчера в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошел шоу-матч Дацюка The Magic Game.

Павел Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», олимпийским чемпионом, чемпионом мира и членом Зала хоккейной славы. В составе СКА он становился обладателем Кубка Гагарина.

«Поздравляю легенду нашего хоккея, «Волшебника» Павла Дацюка с окончанием выдающейся игровой карьеры! За прекрасным представлением, посвященным этому событию, наблюдала заполненная арена в Екатеринбурге.

В мире – сотни тысяч хоккеистов, из них десятки – выдающихся и запоминающихся. Павел выделяется даже среди выдающихся: его игра абсолютно уникальна. Неповторимая техника, нестандартные решения на льду, одинаковая эффективность в атаке и при игре в обороне.

У нас с Павлом своя победная история. Это Кубок Гагарина 2017 года и Олимпиада-2018 в Пхенчхане. Он был на льду во время победного гола Кирилла Капризова , его вклад в главное золото нашего хоккея последнего десятилетия неоценим!

Уверен, Дацюк принесет, и уже приносит много пользы после окончания игровой карьеры. С окончанием тебя, Паша, и с началом нового и важного этапа твоей жизни!» – написал экс-тренер СКА , член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг .