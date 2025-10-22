  • Спортс
  Александр Кожевников: «Я драки не одобряю. Канадцы их ввели, учитывая свою историю, традицию, нам это перенимать не нужно. Хоккей – это искусство, театр»
Александр Кожевников: «Я драки не одобряю. Канадцы их ввели, учитывая свою историю, традицию, нам это перенимать не нужно. Хоккей – это искусство, театр»

Александр Кожевников отметил, что не одобряет драки в хоккее.

21 октября нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин подрался с Кэйлом Флери в матче против «Сиэтла» (5:2), вступившись за партнера.

«Для НХЛ драки – нормальное явление, поэтому Гребенкин здесь проявил характер, поступил как настоящий хоккеист, однако лично я драки не одобряю.

Канадцы их ввели, учитывая свою историю, традицию, но нам это перенимать не нужно. Потому что хоккей – это искусство, театр», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Гребенкин подрался с Кэйлом Флери в матче против «Сиэтла», вступившись за партнера. Форвард «Филадельфии» получил 17 минут штрафа как зачинщик

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Аргументы и факты»
