Александр Кожевников: «Я драки не одобряю. Канадцы их ввели, учитывая свою историю, традицию, нам это перенимать не нужно. Хоккей – это искусство, театр»
Александр Кожевников отметил, что не одобряет драки в хоккее.
21 октября нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин подрался с Кэйлом Флери в матче против «Сиэтла» (5:2), вступившись за партнера.
«Для НХЛ драки – нормальное явление, поэтому Гребенкин здесь проявил характер, поступил как настоящий хоккеист, однако лично я драки не одобряю.
Канадцы их ввели, учитывая свою историю, традицию, но нам это перенимать не нужно. Потому что хоккей – это искусство, театр», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Гребенкин подрался с Кэйлом Флери в матче против «Сиэтла», вступившись за партнера. Форвард «Филадельфии» получил 17 минут штрафа как зачинщик
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Аргументы и факты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости