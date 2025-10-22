  • Спортс
  • На новом шлеме Томпсона изображены опухшее лицо Уилсона, Овечкин, Бэкстрем, Холтби, Колциг, Карлсон и Бондра
На новом шлеме Томпсона изображены опухшее лицо Уилсона, Овечкин, Бэкстрем, Холтби, Колциг, Карлсон и Бондра

«Вашингтон» показал шлем Логана Томпсона с изображениями Овечкина и Уилсона.

На задней части новой маски вратаря Логана Томпсона для третьей формы «Кэпиталс» изображено опухшее лицо Тома Уилсона.

Изображение основано на фотографии с матча в Монреале 7 декабря 2024 года. В той игре Уилсон получил удар шайбой в лицо после броска Джейкоба Чикрана в первом периоде. Тогда Уилсон ушел в раздевалку, но вернулся через несколько минут с распухшей щекой. В третьем периоде он забил два гола, включая победный (4:2).

На шлеме также изображены Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Олаф Колциг, Петер Бондра, Брэйден Холтби и Джон Карлсон

Фото: x.com/Capitals

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
logoВашингтон
logoДжон Карлсон
logoБрэйден Холтби
logoТом Уилсон
logoЛарс Никлас Бэкстрем
logoАлександр Овечкин
Олаф Колциг
logoЛоган Томпсон
logoПетер Бондра
фото
logoстиль
игровая форма
