На новом шлеме Томпсона изображены опухшее лицо Уилсона, Овечкин, Бэкстрем, Холтби, Колциг, Карлсон и Бондра

«Вашингтон» показал шлем Логана Томпсона с изображениями Овечкина и Уилсона.

На задней части новой маски вратаря Логана Томпсона для третьей формы «Кэпиталс» изображено опухшее лицо Тома Уилсона .

Изображение основано на фотографии с матча в Монреале 7 декабря 2024 года. В той игре Уилсон получил удар шайбой в лицо после броска Джейкоба Чикрана в первом периоде. Тогда Уилсон ушел в раздевалку, но вернулся через несколько минут с распухшей щекой. В третьем периоде он забил два гола, включая победный (4:2).

На шлеме также изображены Александр Овечкин , Никлас Бэкстрем, Олаф Колциг , Петер Бондра, Брэйден Холтби и Джон Карлсон .

Фото: x.com/Capitals