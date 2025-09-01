Сергеев о том, чувствует ли влияние Ротенберга на «Динамо»: «Нет, у нас все как было, так и осталось. В коллективе ничего не поменялось – стало даже лучше, команда стала более сплоченной»

Артем Сергеев высказался о приходе Романа Ротенберга в «Динамо».

Функционер ранее вошел в совет директоров клуба.

– Вы его после пришествия в «Динамо» хоть раз встречали?

– Нет, вообще нигде и ни разу. Только на фотографиях видел, где он ходит в динамовской символике.

– То есть вы не чувствуете влияние Ротенберга на команду?

– Нет, у нас все как было, так и осталось. В коллективе ничего не поменялось – стало даже лучше. В прошлом году было много новых ребят, теперь новичков – минимум.

Чувствуется, что атмосфера перешла с прошлого сезона. Команда стала даже более сплоченной, – сказал защитник «Динамо » Артем Сергеев .