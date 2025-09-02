  • Спортс
Карпухин о переходе в «Ак Барс» из СКА: «Все затянулось – понадобится немного времени, чтобы войти в тонус. Команда строится 3 года, цели самые высокие»

Илья Карпухин заявил, что его переход из СКА в «Ак Барс» затянулся.

Защитник сначала расторг контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а затем подписал договор на год с «Ак Барсом».

– Насколько успели влиться в коллектив? Эпопея с переходом была долгой.

– Да, затянулось это все. Старался максимально приблизиться к тому объему, который выполняли игроки на сборах. Общался с тренерским штабом. Обсуждали, что мне понадобится немного времени, чтобы войти в тонус.

В товарищеском матче было очень тяжело, не буду отрицать, но целом я доволен своим состоянием. Буду добирать объем работы за остальными. Старался извлечь больше плюсов, улучшить некоторые моменты в своей игре. Когда что-то получалось, это поднимало настроение. С нетерпением жду начала сезона.

– Вы ранее пересекались с Анваром Гатиятулиным в «Тракторе». Приятно ли вновь поработать c главным тренером?

– Остались теплые воспоминания, со всем тренерским штабом удалось поработать, чувствуется домашняя атмосфера. Все хотят помочь, «Ак Барс» – очень дружелюбный клуб. Требования все знакомы, адаптация пройдет быстро. 

– На что, по-вашему, будет претендовать «Ак Барс» в предстоящем сезоне?

– Команда уже строится три года. Глобальных перестроек не было, только точечные усиления. Редко команды побеждают с первого сезона, обычно такие подготовленные коллективы и добиваются успеха.

Цели и задачи самые высокие. Но нужно ставить их постепенно, сейчас все мысли связаны с первой игрой против «Металлурга», – сказал защитник «Ак Барса» Илья Карпухин.

«Ак Барс» подписал с Денисенко контракт на год

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
