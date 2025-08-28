Черкас об уходе Карпухина из СКА: «Предыдущему штабу был нужен, а в концепцию Ларионова не вписывается. Может, клуб решил разгрузить зарплатную ведомость»

Сергей Черкас высказался об уходе Ильи Карпухина из СКА.

27-летний защитник стал игроком «Ак Барса ».

– Карпухин был нужен предыдущему тренерскому штабу СКА, а новому, который возглавляет Игорь Ларионов , не пригодился. В СКА же этим летом были приглашены иностранные игроки обороны.

Тренеры не видят Карпухина в составе. Хотя он молодой игрок для защитника и с хорошей статистикой. Не назову его атакующим игроком, но кто-то должен и оборонительную работу выполнять на площадке – не все же бегают вперед.

– Просто за Карпухина зимой СКА отдал Василия Глотова, одного из лучших форвардов. И, казалось, Карпухин – такой же звездный игрок, только отвечающий за оборону. Но через полгода от него отказались.

– Такое бывает, когда меняется тренер. Наверное, Карпухин не вписывается в концепцию игры, которую выстраивает Игорь Ларионов.

Может, у Карпухина была большая зарплата в СКА, мы этого не знаем, – и клуб решил «разгрузить» зарплатную ведомость, освободить место для другого игрока, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

СКА выплатил около 17,5 млн рублей за расторжение контракта с Карпухиным ( Metaratings)