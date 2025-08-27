5

СКА выплатил около 17,5 млн рублей за расторжение контракта с Карпухиным ( Metaratings)

СКА выплатил около 17,5 млн рублей за расторжение контракта с Ильей Карпухиным.

Об этом информирует Metaratings. В среду «Ак Барс» объявил о подписании соглашения на один сезон с 27-летним защитником. Также сообщалось, что зарплата игрока составит 30 миллионов рублей за сезон. 

Прошлый сезон Карпухин начал в «Тракторе», после чего был обменян в СКА.

В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел в общей сложности 68 матчей и набрал 18 (7+11) очков при полезности «минус 4».

В плей-офф за петербургскую команду хоккеист сыграл 6 матчей и отметился 2 (1+1) баллами при полезности «минус 3».

Карпухин перешел из СКА в «Ак Барс» – задействовали даже фарм-клуб. Зачем такие сложности?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
