«Ак Барс» может обменять Журавлева в «Сочи». В июне защитник продлил контракт на 2 года («Бизнес Online»)
«Ак Барс» может обменять Даниила Журавлева в «Сочи».
По информации «Бизнес Online», сделка необходима, чтобы расчистить платежную ведомость для подписания Григория Денисенко.
Напомним, в конце июня «Ак Барс» продлил контракт с 25-летним защитником на два года.
В прошедшем сезоне на счету Журавлева 56 матчей и 6 (0+6) очков при полезности «минус 7». За карьеру он провел шесть сезонов и 289 матчей в составе казанского клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
