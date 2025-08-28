«Ак Барс» может обменять Журавлева в «Сочи». В июне защитник продлил контракт на 2 года («Бизнес Online»)

«Ак Барс» может обменять Даниила Журавлева в «Сочи».

По информации «Бизнес Online», сделка необходима, чтобы расчистить платежную ведомость для подписания Григория Денисенко .

Напомним, в конце июня «Ак Барс » продлил контракт с 25-летним защитником на два года.

В прошедшем сезоне на счету Журавлева 56 матчей и 6 (0+6) очков при полезности «минус 7». За карьеру он провел шесть сезонов и 289 матчей в составе казанского клуба.

Генменеджер «Ак Барса» о Карпухине: «Командный игрок, хорошо знаком тренерам. Сезон длинный – травмы и трансферы могут изменить защитную линию»