Плющев о «Шанхае»: «Кровь фаворитам команда попортит и за плей-офф точно поборется. Ребята собраны мощные, габаритные, с хорошим катанием»

Владимир Плющев ожидает, что «Шанхай Дрэгонс» поборются за выход в плей-офф.

Минувшим летом китайский клуб КХЛ , ранее известный как «Куньлунь», переехал из Мытищ в Санкт-Петербург. Команду возглавил экс-тренер «Флориды», «Вегаса» и «Рейнджерс» Жерар Галлан .

«Видел матчи «Шанхая » на Кубке мэра. Честно говоря, команда не дошла до своих кондиций. В то же время кровь фаворитам она попортит и за плей-офф точно поборется.

Ребята собраны мощные, габаритные, с хорошим катанием. Думаю, мы не увидим повторение блеклого прошлого сезона», – сказал Плющев .