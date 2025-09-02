Плющев о «Шанхае»: «Кровь фаворитам команда попортит и за плей-офф точно поборется. Ребята собраны мощные, габаритные, с хорошим катанием»
Владимир Плющев ожидает, что «Шанхай Дрэгонс» поборются за выход в плей-офф.
Минувшим летом китайский клуб КХЛ, ранее известный как «Куньлунь», переехал из Мытищ в Санкт-Петербург. Команду возглавил экс-тренер «Флориды», «Вегаса» и «Рейнджерс» Жерар Галлан.
«Видел матчи «Шанхая» на Кубке мэра. Честно говоря, команда не дошла до своих кондиций. В то же время кровь фаворитам она попортит и за плей-офф точно поборется.
Ребята собраны мощные, габаритные, с хорошим катанием. Думаю, мы не увидим повторение блеклого прошлого сезона», – сказал Плющев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
