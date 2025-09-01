Гендиректор «Шанхая»: «Мы точно должны выйти в плей-офф, рассчитываем пройти минимум один раунд, максимально продлить сезон. Желаемая цель – финал»

Гендиректор «Шанхая» рассказал о целях клуба на сезон.

– Недавно было объявлено, что цель команды – выход в финал Кубка Гагарина. Как считаете, реально ли этого достичь, с учетом того, что команда собрана с листа?

– Мне кажется, формулировка была не совсем такая, ее немного вырвали из контекста. Финал плей-офф – желаемая цель, она созвучна амбициям команды и успехам Жерара Галлана в «Вегасе» и национальной сборной.

Мы точно должны выйти в плей-офф, рассчитываем пройти минимум один раунд, максимально продлить сезон. Это уже будет зависеть от уверенности, кондиций хоккеистов и сыгранности команды.

– То есть для общественности можно зафиксировать, что задача-минимум для «Шанхайских Драконов» в наступающем сезоне – выход в плей-офф КХЛ?

– Выше. Но ставить задачи-минимум, когда команда не сыграла ни одного официального матча в своей истории, не совсем корректно, – сказал генеральный директор «Шанхая » Сергей Белых.