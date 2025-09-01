Артем Сергеев: «Пыленков не делает глупостей на льду – мне это в нем нравится. Он обученный и мастеровитый игрок с развитым хоккейным IQ»
Артем Сергеев поделился мнением о защитнике Данииле Пыленкове.
– Рафик Якубов назвал Даниила Пыленкова одним из лучших защитников лиги. Вы с ним выходите в паре. Чем он хорош?
– Помимо того, что он обученный и мастеровитый игрок с развитым хоккейным IQ, Даниил стабильно играет. Несмотря на то, что он молодой защитник, Пыленков не делает глупостей на льду – мне это в нем нравится.
– Верили, что Пыленков этим летом может уехать в НХЛ?
– Он со мной советовался. У него стопроцентный вариант был уехать. Понятно, без гарантий заиграет в основной команде НХЛ или нет, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.
