Директор «Динамо» Якубов: «Джиошвили хотел уйти, хоккейный бог помог вернуть его. Пыленков – один из лучших защитников в КХЛ, продлить с ним контракт – большой успех»
Директор «Динамо» высказался о Данииле Пыленкове и Максиме Джиошвили.
– Как оцените продление контактов с Пыленковым и Джиошвили?
– Пыленков – один из лучших защитников в КХЛ. Для нас большой успех, что он продлил контракт с нами на два года.
Джиошивили хотел уйти, но хоккейный бог помог вернуть его, – сказал спортивный директор «Динамо» Рафик Якубов.
Максим Джиошвили: «Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и больше. Финансовая сторона была важна»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
