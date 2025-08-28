Директор «Динамо» Якубов: «Джиошвили хотел уйти, хоккейный бог помог вернуть его. Пыленков – один из лучших защитников в КХЛ, продлить с ним контракт – большой успех»

Директор «Динамо» высказался о Данииле Пыленкове и Максиме Джиошвили.

– Как оцените продление контактов с Пыленковым и Джиошвили?

– Пыленков – один из лучших защитников в КХЛ . Для нас большой успех, что он продлил контракт с нами на два года.

Джиошивили хотел уйти, но хоккейный бог помог вернуть его, – сказал спортивный директор «Динамо» Рафик Якубов .

Максим Джиошвили: «Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и больше. Финансовая сторона была важна»