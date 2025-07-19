Пыленков о «Тампе»: «Это был вполне реальный вариант, но в «Динамо» есть одно незавершенное дело – хочу помочь клубу выиграть Кубок Гагарина»

Даниил Пыленков заявил о желании помочь «Динамо» выиграть Кубок Гагарина.

В межсезонье защитник подписал новое соглашение с бело-голубыми на два года с зарплатой 70 миллионов рублей за сезон.

– Весной многим казался решенным вопрос вашего отъезда в «Тампу».

– Это был вполне реальный вариант.

– Почему в итоге решили остаться в «Динамо»?

– Потому что есть одно незавершенное дело здесь. Хочу помочь клубу выиграть Кубок Гагарина .

– Но было какое-то сначала колебание между отъездом за океан и продолжением выступление за «Динамо»?

– Поначалу немножечко было такое. Но потом, посоветовавшись с семьей, принял решение оставаться в «Динамо », – сказал Даниил Пыленков .