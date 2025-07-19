Пыленков о «Тампе»: «Это был вполне реальный вариант, но в «Динамо» есть одно незавершенное дело – хочу помочь клубу выиграть Кубок Гагарина»
Даниил Пыленков заявил о желании помочь «Динамо» выиграть Кубок Гагарина.
В межсезонье защитник подписал новое соглашение с бело-голубыми на два года с зарплатой 70 миллионов рублей за сезон.
– Весной многим казался решенным вопрос вашего отъезда в «Тампу».
– Это был вполне реальный вариант.
– Почему в итоге решили остаться в «Динамо»?
– Потому что есть одно незавершенное дело здесь. Хочу помочь клубу выиграть Кубок Гагарина.
– Но было какое-то сначала колебание между отъездом за океан и продолжением выступление за «Динамо»?
– Поначалу немножечко было такое. Но потом, посоветовавшись с семьей, принял решение оставаться в «Динамо», – сказал Даниил Пыленков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
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