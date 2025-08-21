Защитник «Динамо» Паталаха о примерах для подражания: «В НХЛ – Гавриков, в КХЛ – Пыленков. У Даниила хороший возраст и атакующие навыки»

Марио Паталаха из «Динамо» назвал защитников, которых считает примером.

– Кто из защитников для тебя является примером?

– В НХЛ это Владислав Гавриков . А в КХЛ – Даниил Пыленков .

– То есть тебе нравятся двусторонние игроки обороны?

– Да, мне всегда импонировали такие защитники.

– Спрашивал ли какие-нибудь советы по игре у Пыленкова?

– Да, мы с Даниилом хорошо общаемся. Он обладает хорошими навыками атакующего защитника и находится в хорошем возрасте.

Постоянно подсказывает мне, а я пытаюсь у него чему-то научиться, – сказал защитник «Динамо » Марио Паталаха .

Паталаха о психологии в хоккее: «Понял, что никогда не стоит опускать руки и сильно загоняться из-за неудач. Нужно работать дальше, тогда успех придет»