Защитник «Динамо» Паталаха о примерах для подражания: «В НХЛ – Гавриков, в КХЛ – Пыленков. У Даниила хороший возраст и атакующие навыки»
Марио Паталаха из «Динамо» назвал защитников, которых считает примером.
– Кто из защитников для тебя является примером?
– В НХЛ это Владислав Гавриков. А в КХЛ – Даниил Пыленков.
– То есть тебе нравятся двусторонние игроки обороны?
– Да, мне всегда импонировали такие защитники.
– Спрашивал ли какие-нибудь советы по игре у Пыленкова?
– Да, мы с Даниилом хорошо общаемся. Он обладает хорошими навыками атакующего защитника и находится в хорошем возрасте.
Постоянно подсказывает мне, а я пытаюсь у него чему-то научиться, – сказал защитник «Динамо» Марио Паталаха.
Паталаха о психологии в хоккее: «Понял, что никогда не стоит опускать руки и сильно загоняться из-за неудач. Нужно работать дальше, тогда успех придет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
