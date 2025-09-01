Леонид Вайсфельд: «Динамо» сейчас очень слабо выглядит. Подозреваю, что это с подготовкой связано. Кудашов – опытный тренер, он знает, что делает»
Леонид Вайсфельд высказался о готовности ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» к сезону.
«ЦСКА сейчас выглядит более готовым, чем другие. Это факт. Но опять же, нужно будет смотреть игры регулярного чемпионата.
То же московское «Динамо» сейчас в таком состоянии, что очень слабо выглядит. Но я так подозреваю, что это с подготовкой связано. Кудашов – опытный тренер. Он знает, что делает. Думаю, что к чемпионату они подойдут в хорошей форме, а ЦСКА в этой хорошей форме уже.
Что касается «Спартака». Я бы не сказал, что они плохо выглядят, но пока что все-таки неубедительно. Опять же, никакой трагедии в этом не вижу. Идет подготовка к сезону – это нормальный процесс», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
